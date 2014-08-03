Браузер ФайрФокса начал глючить.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки241 просмотр

Браузер ФайрФокса начал глючить.

Самопроизвольно меняет НЕКОТОРЫЕ страницы или вообще сразу переводит на Яховский поисковик.

Стоит лицензионный антивирус Касперского - не помогает.

Надеялся, что касперский эу проблему решит.

Но уже вторая неделя, а проблема осталась.

Назовите сами цену и время устранения проблемы.

11 лет назад
Ayauresdu
Кир 
73 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Павел, как всегда на высоте. Во всем сам разобрался. Ко мне, как к чайнику вопросов минимум и все очень понятный. Рекомендую всем. И цена за работу более чем скромная.
Работаем уже не первый и не второй раз, очень доволен, были бы все такие заказчики - было бы счастье для фрилансеров.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад