Всем привет! Необходимо настроить MySQL на максимальную производительность на Windows Server - железо неплохое, но мускул ели шевелится....
Браузер ФайрФокса начал глючить.
Браузер ФайрФокса начал глючить.
Самопроизвольно меняет НЕКОТОРЫЕ страницы или вообще сразу переводит на Яховский поисковик.
Стоит лицензионный антивирус Касперского - не помогает.
Надеялся, что касперский эу проблему решит.
Но уже вторая неделя, а проблема осталась.
Назовите сами цену и время устранения проблемы.
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