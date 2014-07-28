Написать простую регулярку для sed

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки226 просмотров

Необходимо их файла удалить определенный текст с одинаковым началом и концом через sed

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11 лет назад
stufently
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lmkern
Лев 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель поборол мне сложное регулярное выражение
Отличный заказчик, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

lmkern
Лев 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад