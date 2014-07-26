Сисадмин под CentOS 64bit

  1. Биржа фриланса
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Закрыт18 заявок193 просмотра

Нужен системный администратор на постоянную основу, с очень хорошим опытом.

Мониторинг сервака ежедневно, что бы можно было вовремя выявить все уязвимости, а то уже надоело на одном сайте спам рассылают, второй участвует в каком-то ддосе, в результате абузы на сервак.

Ваши цены за мес работы?

Сервак в хетцнере

CentOS
11 лет назад
webmaker000
Роман 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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