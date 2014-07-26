Настройка сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен12 заявок203 просмотра

Имеется сервер:

Hardware: Intel Quad Core Xeon E3–1230 V2 / 32GB / 2x240GB SSD / 100Mbps SW RAID1

OS: Debian

Установлен: apache 2, nginx

Необходимо донастроить сервер

-установить акселератор php, Cейчас установлен xcache.

-выставить оптимальные настройки под mysql+php

-настроить корректную работу баз mysql

-настроить nginx

- настроить корректную работу сайтов по HTTPS

Сервер находится сейчас в рабочем режиме .

Стоит панель ISPmanager.

ApacheDebianMySQLNginxPHPISPmanager
11 лет назад
Iskander019
Александр 
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Выполнено все было качественно. Все сделали как для себя.
Спасибо за четкое ТЗ!

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад