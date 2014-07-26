Доброго времени суток! Требуется доустановить virtualbox + phpvirtualbox на debian 7 wheezy под apache2. Стоит стандартная настройка апача и виртуальный хост, заточенный под phpvirtualbox (работает, но проблема с авторизацией) Для ...
Настройка сервера
Имеется сервер:
Hardware: Intel Quad Core Xeon E3–1230 V2 / 32GB / 2x240GB SSD / 100Mbps SW RAID1
OS: Debian
Установлен: apache 2, nginx
Необходимо донастроить сервер
-установить акселератор php, Cейчас установлен xcache.
-выставить оптимальные настройки под mysql+php
-настроить корректную работу баз mysql
-настроить nginx
- настроить корректную работу сайтов по HTTPS
Сервер находится сейчас в рабочем режиме .
Стоит панель ISPmanager.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системное администрирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Перестала работать панель, хостинг VPS Rusonyx, операционная система Centos 5 x86_64, есть root доступ, необходимо восстановить ее работоспособность.Завершен11 лет назад
Нужно сделать почту на своем домене. Предложения сразу с ценой, пжл. Спасибо!Системное администрирование19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно удалить пару скриптов на сайте. На них ругается Яндекс.Системное администрирование13 заявокЗакрыт11 лет назад
В системе администрирования сайта есть уязвимость ( или на хостинге) нужно найти и устранить.Системное администрирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Необходимо переехать с одного хостинга на другой. Подробности в skype - nasya_andreevaСистемное администрирование15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
нужно зарегистрировать домен + хостинг (я оплачиваю отдельно) залить туда мой сайт. сделать 3 почтовых адреса.Завершен11 лет назад
- $5
Найти причину и устранить ошибку " is forbidden (13: Permission denied)" в настройках виртуального хоста - nginx 1.6, а так же правильно настроить логи.Завершен11 лет назад
Требуется системный администратор хостинга. Обязательно знание всех продуктов ISP (IPmanager, VEmanager, VMmanager) и опыт работы с ними (не только работы, но и первоначальной настройки и подержки). Если у вас есть опыт ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Файлы + Базы данных. На обоих серверах установлен ISP Manager.Завершен11 лет назад