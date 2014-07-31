Восстановить Parallels Plesk Panel

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок159 просмотров

Перестала работать панель, хостинг VPS Rusonyx, операционная система Centos 5 x86_64, есть root доступ, необходимо восстановить ее работоспособность.

CentOS
11 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Рекомендую! Взялся за проект, быстро без лишних вопрос все сделал.
Приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад