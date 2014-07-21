Администратор хостинга (ISP)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Требуется системный администратор хостинга.

Обязательно знание всех продуктов ISP (IPmanager, VEmanager, VMmanager) и опыт работы с ними (не только работы, но и первоначальной настройки и подержки).

Если у вас есть опыт работы только с ISPmanager - просьба не откликаться.

Цена вопроса - от 50$/1сервер/мес.

В это входит исключительно поддержка работоспособности конфигурации на базе продуктов ISP.

ISPmanager
11 лет назад
insget
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-1)

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