Файлы + Базы данных. На обоих серверах установлен ISP Manager.
Администратор хостинга (ISP)
Требуется системный администратор хостинга.
Обязательно знание всех продуктов ISP (IPmanager, VEmanager, VMmanager) и опыт работы с ними (не только работы, но и первоначальной настройки и подержки).
Если у вас есть опыт работы только с ISPmanager - просьба не откликаться.
Цена вопроса - от 50$/1сервер/мес.
В это входит исключительно поддержка работоспособности конфигурации на базе продуктов ISP.
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