Звонок с сайта на Asterisk

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки252 просмотра

Дано:

1. FreePBX, установленный на отдельном сервере, на котором будут регистрироваться екстеншены.

2. Сайты клиентов (первоначально неизвестное количество)

Asterisk
11 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров