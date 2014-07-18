В службу поддержки хостинга нужны люди со знанием centos/linux/apache/nginx/LAMP желательно с опытом ispmanager Нужны грамотные специалисты, способные решить возникшие проблемы. Указывайте пожалуйста в заявке примерную цену работы в ...
Звонок с сайта на Asterisk
Дано:
1. FreePBX, установленный на отдельном сервере, на котором будут регистрироваться екстеншены.
2. Сайты клиентов (первоначально неизвестное количество)
Заявки фрилансеров
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