Администрирование centOS

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки132 просмотра

На 2-х серверах centOS 6 установить nginx 1.6 и запустить phpmyadmin.

На одном дополнительно установить php-falcon.

CentOSNginxPHP
11 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров