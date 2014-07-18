Настройка socks на VPS

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Есть VPS с debian linux/

Есть список покупных socks 4 и 5.

Нужно чтобы все программы и скрипты на сервере выполнялись через покупные socks. И чтобы была ротация socksov.

p.s. Почему - то предыдущий проект не отобразился.

DebianLinux
11 лет назад
vasjaleff
Василий 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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