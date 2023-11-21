Google Adwords + Яндекс Директ

[code]Специалист по контекстной рекламе.

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Помогу увеличить продажи ваших товаров и услуг через интернет.

Настройка Google Adwords и Яндекс Директ с 2011 года.

Использую для анализа Google Analytics и Yandex Metrika.

Так же выполняю аудит существующих контекстных кампаний.

Оплата: 50% предоплата (с помощью Visa/MasterCard).

ПОЧЕМУ Я И ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

1. Средний CTR от 8% (благодаря ручной настройке);

2. Средняя цена клика от 3 рублей (использую автоматические сервисы, скрипты, правила);

3. Прогноз бюджета рекламной кампании бесплатно;

4. Максимальное попадание в вашу аудиторию (Я не партнер Яндекса или Google и не заинтересован в трате лишних денег на рекламу);

5. Опыт работы с большими проектами 10000+ объявлений (общее количество рекламных кампаний 117 и продолжает расти);

6. Качество услуг соответствует цене (клиенты начнут звонить Вам сразу по рекламе);

7. Каждому второму клиенту не просто настраиваю рекламу, но и веду дальше рекламу;

8. Аудит Вашего сайта бесплатно (подбор страницы, на которую попадет посетитель после клика по вашему объявлению. Даю советы для увеличения конверсии посетителей в покупатели);

9. Рекламная кампания на Вашем аккаунте (у вас всегда есть доступ к расходам);

10. Установка и настройка сервисов статистики. (Яндекс Метрики и Google Analytics). Создание целей, отслеживание конверсий, точек входа и выхода (у вас всегда есть доступ к статистике и вы будете видеть, что люди делают на Вашем сайте);

11. Педантичный подход к настройке рекламы (вы получаете больше, чем заплатили)

12. Настраиваю отслеживание звонков с Вашего сайта(благодаря сервису http://goo.gl/MnFF9s);

13. Даю гарантию на свою работу (Я уверен в своей работе и поэтому гарантирую результаты).

Перечень работ.

При единоразовой настройке, вы получаете:

1. Анализ сайта;

2. Разработку стратегии рекламы;

3. Создание списка эффективных ключевых запросов;

4. Подбор минус-слов во избежание показа объявлений не целевой аудитории;

5. Создание текстов объявлений под каждый товар/услугу;

6. Подбор релевантных посадочных страниц;

7. Настройка рекламной кампании;

8. Настройка целей для отслеживания результатов рекламы.

При ежемесячном сотрудничестве, дополнительно:

· добавление новых минус слов,

· отключение неэффективных слов и объявлений,

· добавлений новых слов (уточнение старых),

· переписывание и добавление новых объявлений,

· отключение неэффективных площадок (в случае если показы ведутся и на сайты партнеры Яндекса и Google),

· анализ полученных статистических данных и внесение необходимых корректировок в рекламную кампанию,

· постоянное отслеживание стоимости клика,

· отслеживание результатов рекламы с помощью систем аналитики,

· оптимизация рекламы;

— снижение цены за клик;

— снижение цены за конверсию;

· предложения по использованию дополнительных инструментов и сервисов.

Образование:

· «Полный курс Google Adwords» от Empo (Киев)- 2011,

· «Полный курс Яндекс Директ» от Empo (Киев) -2013,

· «Google AdWords. Эффективная реклама в Интернете» от Учебного Центра«Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана (Москва) - 2012,

· Google AdWords для профи. Эффективная реклама в Интернете от Учебного Центра «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана (Москва) - 2014,

· «Мгновенные клиенты в Интернет-магазин» от Ильи Цимбалиста (по Яндекс Директу) –2012,

· «Мгновенные клиенты в Интернет-магазин -2» от Ильи Цимбалиста (по Яндекс Директу) –2014,

· Курсы Google Adwords для партнеров (2011, 2012, 2013, 2014),

· Конференция по Яндекс Директу в Москве –2013.

Минимальная стоимость работ 100 долларов.

Я приведу Вам новых клиентов и увеличу Ваши продажи, если Вы доверите мне как специалисту.