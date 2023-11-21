vasjaleff

Василий vasjaleff

 
42 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Google Adwords + Яндекс Директ

[code]Специалист по контекстной рекламе.

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Помогу увеличить продажи ваших товаров и услуг через интернет.

Настройка Google Adwords  и Яндекс Директ с 2011 года.

Использую для анализа Google Analytics и Yandex Metrika.

Так же выполняю аудит существующих контекстных кампаний.

Оплата: 50% предоплата (с помощью Visa/MasterCard).

ПОЧЕМУ Я И ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

1. Средний CTR от 8% (благодаря ручной настройке);

2. Средняя цена клика от 3 рублей (использую автоматические сервисы, скрипты, правила);

3. Прогноз бюджета рекламной кампании бесплатно; 

4. Максимальное попадание в вашу аудиторию (Я не партнер Яндекса или Google и не заинтересован в трате лишних денег на рекламу);

5. Опыт работы с большими проектами 10000+ объявлений (общее количество рекламных кампаний 117 и продолжает расти);

6. Качество услуг соответствует цене (клиенты начнут звонить Вам сразу по рекламе);

7. Каждому второму клиенту не просто настраиваю рекламу, но и веду дальше рекламу;

8. Аудит Вашего сайта бесплатно (подбор страницы, на которую попадет посетитель после клика по вашему объявлению. Даю советы для увеличения конверсии посетителей в покупатели);

9. Рекламная кампания на Вашем аккаунте (у вас всегда есть доступ к расходам);

10. Установка и настройка сервисов статистики. (Яндекс Метрики и Google Analytics). Создание целей, отслеживание конверсий, точек входа и выхода (у вас всегда есть доступ к статистике и вы будете видеть, что люди делают на Вашем сайте);

11. Педантичный подход к настройке рекламы (вы получаете больше, чем заплатили)

12. Настраиваю отслеживание звонков с Вашего сайта(благодаря сервису http://goo.gl/MnFF9s);

13. Даю гарантию на свою работу (Я уверен в своей работе и поэтому гарантирую результаты).

Перечень работ.

При единоразовой настройке, вы получаете:

1.    Анализ сайта;

2.    Разработку стратегии рекламы;

3.    Создание списка эффективных ключевых запросов;

4.    Подбор минус-слов во избежание показа объявлений не целевой аудитории;

5.    Создание текстов объявлений под каждый товар/услугу;

6.    Подбор релевантных посадочных страниц;

7.    Настройка рекламной кампании;

8.    Настройка целей для отслеживания результатов рекламы.

При ежемесячном сотрудничестве, дополнительно:

 

·        добавление новых минус слов,

·        отключение неэффективных слов и объявлений,

·        добавлений новых слов (уточнение старых),

·        переписывание и добавление новых объявлений,

·        отключение неэффективных площадок (в случае если показы ведутся и на сайты партнеры Яндекса и Google), 

·        анализ полученных статистических данных и внесение необходимых корректировок в рекламную кампанию,

·        постоянное отслеживание стоимости клика,

·        отслеживание результатов рекламы с помощью систем аналитики,

·        оптимизация рекламы;

— снижение цены за клик;

— снижение цены за конверсию;

·        предложения по использованию дополнительных инструментов и сервисов.

Образование:

·        «Полный курс Google Adwords» от Empo (Киев)- 2011,

·        «Полный курс Яндекс Директ» от Empo (Киев) -2013,

·        «Google AdWords. Эффективная реклама в Интернете»  от Учебного Центра«Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана (Москва) - 2012,

·        Google AdWords для профи. Эффективная реклама в Интернете от Учебного Центра «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана (Москва) - 2014,

·        «Мгновенные клиенты в Интернет-магазин» от Ильи Цимбалиста (по Яндекс  Директу) –2012,

·        «Мгновенные клиенты в Интернет-магазин -2» от Ильи Цимбалиста (по Яндекс  Директу) –2014,

·        Курсы Google Adwords для партнеров (2011, 2012, 2013, 2014),

·        Конференция по Яндекс Директу в Москве –2013.

Минимальная стоимость работ 100 долларов.

Я приведу Вам новых клиентов и увеличу Ваши продажи, если Вы доверите мне как специалисту.

Google Ads
Контекстная реклама
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$20/час
от $100от 3 дней
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