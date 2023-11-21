[code]Специалист по контекстной рекламе.
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Помогу увеличить продажи ваших товаров и услуг через интернет.
Настройка Google Adwords и Яндекс Директ с 2011 года.
Использую для анализа Google Analytics и Yandex Metrika.
Так же выполняю аудит существующих контекстных кампаний.
Оплата: 50% предоплата (с помощью Visa/MasterCard).
ПОЧЕМУ Я И ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
1. Средний CTR от 8% (благодаря ручной настройке);
2. Средняя цена клика от 3 рублей (использую автоматические сервисы, скрипты, правила);
3. Прогноз бюджета рекламной кампании бесплатно;
4. Максимальное попадание в вашу аудиторию (Я не партнер Яндекса или Google и не заинтересован в трате лишних денег на рекламу);
5. Опыт работы с большими проектами 10000+ объявлений (общее количество рекламных кампаний 117 и продолжает расти);
6. Качество услуг соответствует цене (клиенты начнут звонить Вам сразу по рекламе);
7. Каждому второму клиенту не просто настраиваю рекламу, но и веду дальше рекламу;
8. Аудит Вашего сайта бесплатно (подбор страницы, на которую попадет посетитель после клика по вашему объявлению. Даю советы для увеличения конверсии посетителей в покупатели);
9. Рекламная кампания на Вашем аккаунте (у вас всегда есть доступ к расходам);
10. Установка и настройка сервисов статистики. (Яндекс Метрики и Google Analytics). Создание целей, отслеживание конверсий, точек входа и выхода (у вас всегда есть доступ к статистике и вы будете видеть, что люди делают на Вашем сайте);
11. Педантичный подход к настройке рекламы (вы получаете больше, чем заплатили)
12. Настраиваю отслеживание звонков с Вашего сайта(благодаря сервису http://goo.gl/MnFF9s);
13. Даю гарантию на свою работу (Я уверен в своей работе и поэтому гарантирую результаты).
Перечень работ.
При единоразовой настройке, вы получаете:
1. Анализ сайта;
2. Разработку стратегии рекламы;
3. Создание списка эффективных ключевых запросов;
4. Подбор минус-слов во избежание показа объявлений не целевой аудитории;
5. Создание текстов объявлений под каждый товар/услугу;
6. Подбор релевантных посадочных страниц;
7. Настройка рекламной кампании;
8. Настройка целей для отслеживания результатов рекламы.
При ежемесячном сотрудничестве, дополнительно:
· добавление новых минус слов,
· отключение неэффективных слов и объявлений,
· добавлений новых слов (уточнение старых),
· переписывание и добавление новых объявлений,
· отключение неэффективных площадок (в случае если показы ведутся и на сайты партнеры Яндекса и Google),
· анализ полученных статистических данных и внесение необходимых корректировок в рекламную кампанию,
· постоянное отслеживание стоимости клика,
· отслеживание результатов рекламы с помощью систем аналитики,
· оптимизация рекламы;
— снижение цены за клик;
— снижение цены за конверсию;
· предложения по использованию дополнительных инструментов и сервисов.
Образование:
· «Полный курс Google Adwords» от Empo (Киев)- 2011,
· «Полный курс Яндекс Директ» от Empo (Киев) -2013,
· «Google AdWords. Эффективная реклама в Интернете» от Учебного Центра«Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана (Москва) - 2012,
· Google AdWords для профи. Эффективная реклама в Интернете от Учебного Центра «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана (Москва) - 2014,
· «Мгновенные клиенты в Интернет-магазин» от Ильи Цимбалиста (по Яндекс Директу) –2012,
· «Мгновенные клиенты в Интернет-магазин -2» от Ильи Цимбалиста (по Яндекс Директу) –2014,
· Курсы Google Adwords для партнеров (2011, 2012, 2013, 2014),
· Конференция по Яндекс Директу в Москве –2013.
Минимальная стоимость работ 100 долларов.
Я приведу Вам новых клиентов и увеличу Ваши продажи, если Вы доверите мне как специалисту.