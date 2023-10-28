SEO продвижение сайта https://pro-park-lotnisko.pl/

Хотелось бы научиться продвигаться под Google. Прошу предложить план занятий(что будем обсуждать-изучать). Закупка ссылок, структура сайта, анализ конкурентов, другие методы. Платить могу 500 рублей за час занятий(чуть меньше 6 долларов), но заниматься бы ...