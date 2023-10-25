SEO Tilda на англ

1. Внутренняя оптимизация (Ну по сути шаблон)

2. Onpage

3. Создание посадочных страниц под существующую семантику

4. Работы с поведением пользователей

5. Мобильная версия ( на первое место ) mobile first

6. Backlinks

Приоритеты и задача:

1. Ведение Backlinks (бесплатных, так и платных)

2. Постоянная SEO оптимизация onpage

3: Догнать существующих конкурентов.

Пожалуйста, кидайте сразу Приблизительный план работ по SEO для одного проекта



Меня интересует бюджетный, грамотный, один SEOшник который за будующее портфолио готов взяться за хороший проект и в дальнейшем поговорить о ещё проектах (они имеються)

Сайт: DTCleaning.ca