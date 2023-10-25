SEO Tilda на англ

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок15 просмотров
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1. Внутренняя оптимизация (Ну по сути шаблон)
2. Onpage
3. Создание посадочных страниц под существующую семантику
4. Работы с поведением пользователей
5. Мобильная версия ( на первое место ) mobile first
6. Backlinks
Приоритеты и задача:
1. Ведение Backlinks (бесплатных, так и платных)
2. Постоянная SEO оптимизация onpage
3: Догнать существующих конкурентов.

Пожалуйста, кидайте сразу Приблизительный план работ по SEO для одного проекта


Меня интересует бюджетный, грамотный, один SEOшник который за будующее портфолио готов взяться за хороший проект и в дальнейшем поговорить о ещё проектах (они имеються)
Сайт: DTCleaning.ca

Tilda
2 месяца назад
Appolos
63 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад