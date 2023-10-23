Продвижение сайта по продаже пром. химии

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок25 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Я ищу подрядчика на продвижение сайта для своего клиента https://terra-prom.ru/
Требуется доработка сайта, изменение каталога, внутренняя оптимизация и дальнейшее продвижение.

Сайт на wordpress.

В ответе пожалуйста обозначьте цены и какие мероприятия на Ваш взгляд будут эффективны для продвижения.
Регион продвижения - Республика Башкортостан в первую очередь и РФ.

2 месяца назад
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад