Проблема с настройкой Google Analytics в Okay CMS

Тег в сайт установлен, но в верхней части в личном кабинете Гугл Аналитики мы видим надпись:

"Этот ресурс перестал обрабатывать данные. Чтобы по-прежнему отслеживать эффективность сайта, настройте ресурс Google Аналитики 4 (GA4). Подробнее. Завершить настройку GA4"



Я нажимаю Завершить настройку и ничего не происходит. Все то же самое по кругу. Возможно я упустил какую-то деталь.





А еще вот такая есть надпись "Некоторые настройки исходного ресурса Universal Analytics (UA) могут быть автоматически добавлены в этот ресурс Google Аналитики 4. Чтобы отказаться от их добавления, перейдите на страницу Ассистента настройки в связанном ресурсе UA."