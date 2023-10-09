Проблема с настройкой Google Analytics в Okay CMS

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Тег в сайт установлен, но в верхней части в личном кабинете Гугл Аналитики мы видим надпись:
"Этот ресурс перестал обрабатывать данные. Чтобы по-прежнему отслеживать эффективность сайта, настройте ресурс Google Аналитики 4 (GA4). Подробнее. Завершить настройку GA4"

Я нажимаю Завершить настройку и ничего не происходит. Все то же самое по кругу. Возможно я упустил какую-то деталь.


А еще вот такая есть надпись "Некоторые настройки исходного ресурса Universal Analytics (UA) могут быть автоматически добавлены в этот ресурс Google Аналитики 4. Чтобы отказаться от их добавления, перейдите на страницу Ассистента настройки в связанном ресурсе UA."

2 месяца назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад