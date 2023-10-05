SEO для интернет-магазина (Здоровье/Красота: БАД, косметика)

Доброго времени суток.

Ищу SEO специалиста для работы с сайтом nspclub(.)org интересует комплексное продвижение.

Домен старый с хорошей репутацией в своей нише, никогда ранее не закупались ссылки, все что есть сейчас это исключительно органика. Его развитием и продвижением занимался самостоятельно, но понимаю, что мои компетенции закончились нужен квалифицированный профессионал, который сможет дать качественный толчок всему проекту!

Техническая инфа:

- CMS Opencart 3 с функцией мультимагазин и локализован на 18 языках (язык = домен верхнего уровня) всё управляется из одной админки.

- Есть модули для генерации метаописаний, тайтлок, по шаблону.

- Данные по домену за 10 лет по запросам и в том числе конверсиям в Аналитике, Метрике, естественно вебмастер и гугл серч имеются (доступ предоставлю по запросу).

- В вебмастере выглядит так: https://s.obio.me/1500671565_S687.jpg | https://s.obio.me/552456382_S688.jpg

- Всегда хорошо стоял по брендовым запросам и собирал трафика который хорошо конвертировался в клиентов.

План развития вижу сейчас так (не окончательный и обсуждаемый):

Этап 1: реанимировать домен nspclub(.)org до состояния 2021-2022, с учётом его прокачанности это не должно быть большой проблемой.

Основные заказы получаем по брендовым запросам, тех людей, которые уже нас знают, потому адской конкуренции нет. Подробности готов проговорить в личном диалоге. Есть понимание как быстро начать получать заказы и это не классическое продвижение товарных категорий.

Очень большой потенциал роста при внедрении фильтров товаров, сейчас есть только до 20 категорий, но без хорошо проработанного семант ядра этого не делал.

Этап 2: после восстановления позиций nspclub(.)org появляется ресурс для работы над Европейским сегментом eu.nspclub(.)org там все домены нулевые, (если дочитали до сюда: в своей ставке напишите слово «увидел(а)») были развёрнуты языковые версии только в этом году.

С оглядкой на события: все комиссионные от продаж в странах СНГ получаем только в Украине, мы ФОП и налоги платим только в Украине.

Если есть опыт в работе с БАД, Косметикой, продуктами сетевых компаний, есть кейсы, то это будет сильным преимуществом. А если есть кейсы не просто роста посещаемости, а роста продаж/конверсий из посетителя в покупателя в корзине, то это будет очень сильный преимуществом ?