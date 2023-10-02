Имеется англоязычный сайт www.mollishome.ca онлайн-магазин текстиля: полотенца и банные халаты. Сайт набран на Shopify, домен зарегистрирован в Канаде, клиентская база также исключительно канадцы.

Требуется: вывести сайт на первые строчки в поисковиках, в основном Google, увеличить запросы и поток клиентов на сайт, проаналазировать сайт на ошибки и рекомендуемые изменения.

Жду предложений.

Прошу учесть временную разницу между Ванкувером и Киевом в 10 часов (мы отстаем во времени).