Продвижение Medicallicensing.com на регион США

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Нужен SEO-специалист для продвижения Medicallicensing.com на регион США. Загрузка на 10-12 часов в неделю.Помощь в работе с SEO задачами и бэклинками, а статьи мы пишем сами, есть свой копирайтер. Напишите мне если есть опыт с США регионом и какой у Вас рейт $ в час.