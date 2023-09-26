Необходимо оптимизировать сайт созданный на Adobe Portfolio либо на другой платформе (Wix, SquareSpace) для поисковых систем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подобрать анкоры для ссылок, 20 штук, на основе тайтлов. И посмотреть вебмастер, исправить ошибки.
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