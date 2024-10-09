Delahoya

Александр Delahoya

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
SEO оптимизатор

В SEO 10 лет. Большой опыт в продвижении и анализе сайтов. Вывод сайтов в ТОП любой сложности. Поисковая оптимизация, аудит сайтов, анализ ниши, прогнозирование трафика, сбор семантического ядра, вывод сайтов из под фильтров, работа над репутацией компании (размещение отзывов и продвижение бренда), крауд-маркетинг.

Портфолио работ (нажать для просмотра)

Телеграм @seorotor

На сервисе ранее не работал. Исключительно по рекомендациям оказывал услуги. Намерен и здесь оказывать качественные услуги. Готов сделать хорошие скидки на первые заказы, чтобы зарекомендовать себя на weblancer и получить первые отзывы.

Предоставляю бесплатные консультации.

Буду рад сотрудничеству!

#7Оптимизация сайтов
#8SEO
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#365
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5

Отзывы заказчиков

magickum
50 лет
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$50
10 баллов
6 месяцев назад
Найти ошибки сео из-за которых понижен сайт в выдаче
SEOОптимизация сайтов
Очень подробный анализ, графики, данные, выводы и рекомендации, комментарии. Для сотрудничества - рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую!
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