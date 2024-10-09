SEO оптимизатор
В SEO 10 лет. Большой опыт в продвижении и анализе сайтов. Вывод сайтов в ТОП любой сложности. Поисковая оптимизация, аудит сайтов, анализ ниши, прогнозирование трафика, сбор семантического ядра, вывод сайтов из под фильтров, работа над репутацией компании (размещение отзывов и продвижение бренда), крауд-маркетинг.
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Телеграм @seorotor
На сервисе ранее не работал. Исключительно по рекомендациям оказывал услуги. Намерен и здесь оказывать качественные услуги. Готов сделать хорошие скидки на первые заказы, чтобы зарекомендовать себя на weblancer и получить первые отзывы.
Предоставляю бесплатные консультации.
Буду рад сотрудничеству!
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процент рекомендаций
#365
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 месяцев назад
SEOОптимизация сайтов
Очень подробный анализ, графики, данные, выводы и рекомендации, комментарии. Для сотрудничества - рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую!