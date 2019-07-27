Выполнить ряд работ на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок302 просмотра

Нужно на сайте выполнить некоторые доработки. Вот список https://docs.google.com/document/d/1nMCgAktPMrNYwtwxxKmfLAhu-kxOknP6AjxKzJ1dKM0/edit. Если, что-то не в вашей компетенции, к примеру, элементы дизайна или калькулятор, то напишите. От вас - цена и сроки.

6 лет назад
Delahoya
34 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров