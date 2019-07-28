Адаптивная верстка сайта из Sketch

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок198 просмотров

Требуется адаптивная верстка HTML+CSS сайта из макета Sketch с нормальным кодом.

Страницы однотипные. Всего 9 макетов.

Прошу указать стоимость и сроки. К работе можно приступать уже сейчас. 

В заявке прошу указывать портфолио для оценки качества кода - спасибо.

CSSHTMLSketch
6 лет назад
antonstepanin
Степанин 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zario
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
6 лет назад
$102
6 дней
Escrow
Оперативная верстка в кротчайший срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкая задача, быстрая оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Zario
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
6 лет назад