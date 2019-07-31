Верстка корпоративного сайта (5 макетов)

До Игоря (а вернее - студии Sibdev) работал с фрилансером, который сбежал на половине работы. Соответственно, решил попробовать поработать со студией в надежде, что будет надежней. Показал студии код, оставшийся после фрилансера, они его забраковали, делали все заново)) Но все в рамках заранее оговоренного бюджета и сроков, так что все отлично. Сам результат - безупречный. Стояли четкие критерии оценки результата - BEM и pixel perfect. Верстка сходится с макетами на 100%, методология также применена. В общем, работой очень доволен. В следующий раз обращусь снова. Отдельная благодарность менеджеру проекта Владу - с ним велась основная переписка. Очень доходчиво, грамотно, структурированно излагает мысли. С верстальщиком контактировать практически не пришлось, но в этом и не было потребности. Спасибо, и рекомендую!