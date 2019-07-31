Верстка корпоративного сайта (5 макетов)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок308 просмотров

Добрый день, исполнители. Нужно сверстать 5 макетов корпоративного сайта - 3 страницы с 2-мя модальными окнами. Требования: bem, pixel perfect. Чтобы получить архив с макетами, оставьте свои средние расценки на такую задачу. Спасибо.

6 лет назад
mihgavrilenko
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
21 отзыв
6 лет назад
$250
3 дня
Escrow
До Игоря (а вернее - студии Sibdev) работал с фрилансером, который сбежал на половине работы. Соответственно, решил попробовать поработать со студией в надежде, что будет надежней. Показал студии код, оставшийся после фрилансера, они его забраковали, делали все заново)) Но все в рамках заранее оговоренного бюджета и сроков, так что все отлично. Сам результат - безупречный. Стояли четкие критерии оценки результата - BEM и pixel perfect. Верстка сходится с макетами на 100%, методология также применена. В общем, работой очень доволен. В следующий раз обращусь снова. Отдельная благодарность менеджеру проекта Владу - с ним велась основная переписка. Очень доходчиво, грамотно, структурированно излагает мысли. С верстальщиком контактировать практически не пришлось, но в этом и не было потребности. Спасибо, и рекомендую!
Благодарим Михаила за чёткую постановку задачи, оплату сразу после выполнения работы и качественную коммуникацию.

Заявки фрилансеров

kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
21 отзыв
6 лет назад