Вёрстка страницы.

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Завершен8 заявок140 просмотров

Необходимо сверстать страницу ошибки 404. Адаптивно, чтобы корректно отображалось на всех типах устройств. Срочно!!! Дедлайн 27.05.2019 утром.

6 лет назад
Kocilo_Nadira
Надира 
41 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Mr_Polkanov
Александр 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$12
1 день
Escrow
Рекомендую к сотрудничеству!
Всё в порядке, можно работать.

Заявки фрилансеров

Mr_Polkanov
Александр 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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