Нам нарисовали небольшой каталог материалов, жпег макеты прикладываю в архиве, нам нужно его сверстать точно по макетам. Пишите цену и срок.
Адаптивная верстка
Заверстать личные кабинеты для 2х сайтов по представленным макетам.
Выбранный исполнитель
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