Вертка информационного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт31 заявка348 просмотров

Добрый день. Нужно сверстать данный проект (информационный сайт) https://yadi.sk/d/xP-OErsfjYwPZQ

Предлагайте вою цену, выберу наиболее оптимальную .

Заявки без цен не будут рассмотрены.

Работа будет осуществлена по безопасной сделке 
6 лет назад
qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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