Верстка главной страницы сайта на bootstrap 4

Есть сайт, верстка для него делалась очень давно, нужно переверстать его на bootstrap 4.

Сначала главную страницу - это текущая задача, после нее остальные, порядка 10 штук.

Дизайн и функционал сайта остаются такими же как есть, меняем только верстку, обязательно верстка responsive для разной ширины экранов.

ТЗ и вся информация - в личку.

Обязательно - большой опыт работы с bootstrap, высылайте плз вместе с заявкой сразу примеры вашей верстки на бутстрапе.