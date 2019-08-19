Верстка главной страницы сайта на bootstrap 4

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок450 просмотров

Есть сайт, верстка для него делалась очень давно, нужно переверстать его на bootstrap 4.

Сначала главную страницу - это текущая задача, после нее остальные, порядка 10 штук.

Дизайн и функционал сайта остаются такими же как есть, меняем только верстку, обязательно верстка responsive для разной ширины экранов.

ТЗ и вся информация - в личку.

Обязательно - большой опыт работы с bootstrap, высылайте плз вместе с заявкой сразу примеры вашей верстки на бутстрапе.

Bootstrap
6 лет назад
den-tkach
Денис 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

salamandra10
Владимир 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа, результат даже превысил наши ожидания. Все задачи выполнены, коммуникация постоянная, все вопросы решались сразу.
Отличный заказчик, всем рекомендую, ТЗ было понятным, был всегда на связи, оплату внес вовремя.

Заявки фрилансеров

salamandra10
Владимир 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад