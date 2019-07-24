Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт60 заявок457 просмотров

Добрый день!

необходимо сверстать макеты (приложение) с адаптивом

Требования: кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+)

перфект пиксель,  Все формы должны отправлять письма.

Логотипы в .svg (есть на сайте)

Установка на CMS не нужна.

Лучше не использовать в работе Bootstrap

Просьба сразу указывать бюджет

Bootstrap
6 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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