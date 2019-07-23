WordPress. Переделать 1 страницу на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок167 просмотров

Текущая страница – big-projekt.ru/vorota/ 

CMS – WordPress 

Нужно сверстать по картинке и примеру сайта и разместить на странице big-projekt.ru/vorota/

+ Обязательно сделать адаптивные версии для мобильных и планшетов (просто можно копировать с сайта otkatnie-vorota.com все стили) 

Дизайн-макетов нет, только jpg. 

+ сайт с которого взяты блоки. 

+ есть страница сверстанная в html 

Интеграций – никаких нет. 

Только заявки должны падать на почту. 

После выполнения этой задачи, выдадим следующую задачу. 

Цена обсуждаема.

HTMLWordPress
6 лет назад
Deiccide
Никита 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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