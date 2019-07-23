Требуется программист WordPress + php/html *написать модуль

Требуется доверстать уникальный дизайн сайт и посадить на wordpress - далее надо для сайта написать уникальный модуль по загрузке слов для продвижения и их мониторинга клиентом в личном кабинете!

Цена обсуждается при знакомстве.

В ответах обязательно указывайте скайп или телеграмм-ник *в работе обязательно устное общение.

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