Верстка адаптивного многостраничного макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен34 заявки344 просмотра

Требуется адаптивный кроссбраузерный HTML-макет.

Исходники в PSD, контент разложен по слоям, слои подписаны понятными названиями.

Присутствуют интерактивные элементы - слайдеры, календари, формы.

В исходниках - 10 отдельных страниц, 3 из них относятся к одному разделу и довольно простые по количеству элементов. Остальные - посложнее.

Главная страница для примера - прикреплена к заданию.

Исходники и текстовые пояснения вышлю по запросу в личку.

Ожидаемый срок исполнения - 5-7 дней.

HTML
6 лет назад
sobakaper
Иван 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kappka
30 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$200
7 дней
Escrow
Владислав превосходно справился с задачей! Верстка была выполнена на высшем уровне и в срок! Адаптивность сделана прекрасно. Коммуникация тоже вне всяких похвал, всегда на связи. Буду обращаться повторно. Рекомендую как ответственного исполнителя с отличным уровнем знаний и умений. Спасибо, Владислав!
Очень рад сотрудничеству :) Когда заказчик адекватный и приятный в общении, самому хочется сделать работу на все 5 с плюсом! Тут как раз такой случай.

Заявки фрилансеров

kappka
30 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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