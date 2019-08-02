Верстка адаптивного многостраничного макета

Требуется адаптивный кроссбраузерный HTML-макет.

Исходники в PSD, контент разложен по слоям, слои подписаны понятными названиями.

Присутствуют интерактивные элементы - слайдеры, календари, формы.

В исходниках - 10 отдельных страниц, 3 из них относятся к одному разделу и довольно простые по количеству элементов. Остальные - посложнее.

Главная страница для примера - прикреплена к заданию.

Исходники и текстовые пояснения вышлю по запросу в личку.

Ожидаемый срок исполнения - 5-7 дней.