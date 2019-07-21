Заполнить мобильную версию сайта,сделать правильную переадресацию с мобильных устройств. Добавить другой картинку фон для пользователей iphone/ipad.Подправить css.
Вёрстка сайта!
Здравствуйте
Нужно сверстать сайт http://diva-webcam.com/
Дизайнер уже рисуется
Заявки фрилансеров
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