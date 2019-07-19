Заполнить мобильную версию сайта,сделать переадресацию со смартфонов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок321 просмотр

Заполнить мобильную версию сайта,сделать правильную переадресацию с мобильных устройств.

Добавить другой картинку фон для пользователей iphone/ipad.Подправить css.

CSS
6 лет назад
q128857
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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