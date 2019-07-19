Сверстать три станицы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок206 просмотров

Скрины страниц. Верстка адаптивная. Нужно до понедельника. Есть макет в xd.adobe

http://prntscr.com/ohc195

http://prntscr.com/ohc1m9

http://prntscr.com/ohc1v6

6 лет назад
Sher_Khan
Юрий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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