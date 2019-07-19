Сверстать три станицы

Проектная работа на 2-4 недели, удаленно. Нужен специалист, который занимается html/css-верстальщик. Специализация: адаптивная верстка. Проект: есть готовые шаблоны, и их надо сверстать. При отклике прикладывайте свое портфолио и за сколько готовы ...