Необходимо сверстать лендинг

Сроки – до завтрашнего дня, до 14:00 по Мск

Стоимость – 1500 рублей

Обязательно кроссбраузерно

Скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису developers.google.com

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на данный проект

Все подробности обсудим с кандидатами