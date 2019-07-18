Требуется калька c доработками лендинга moysklad.ru. Этот шаблон необходимо "натянуть" на вордпресс. Лого, фирменный стиль я предоставлю. Подробности и вопросы в личке Срок 5дней. Показываете на своем хостинге с ...
Необходимо сверстать лендинг
Сроки – до завтрашнего дня, до 14:00 по Мск
Стоимость – 1500 рублей
Обязательно кроссбраузерно
Скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису developers.google.com
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на данный проект
Все подробности обсудим с кандидатами
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