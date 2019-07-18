Требуется калька c доработками лендинга moysklad.ru. Этот шаблон необходимо "натянуть" на вордпресс. Лого, фирменный стиль я предоставлю. Подробности и вопросы в личке Срок 5дней. Показываете на своем хостинге с ...
Необходимо сверстать лендинг
Срок - 22.07 до 10:00
Обязательно кроссбраузерно и адаптивно для мобильных устройств.
Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Прикрепляйте примеры своих работ в отписке на проект.
Подробности будут обсуждаться с кандидатом
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