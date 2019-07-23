Верстка сайта (2 страницы). Desktop + Mobile

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен34 заявки608 просмотров

Здравствуйте. Нужно сверстать 2 основных страницы сайта + 2 маленькие с текстом (Desktop & Mobile). Проект не сложный. Макет в sketch.

Требования к исполнителю:

- адаптивная верстка без библиотек

- умение писать чистый код

- pixel perfect

- скорость работы

Прикладываю фото макета, сам макет вышлю исполнителю. 

Предлагайте пожалуйста ваши сроки и цены.

Sketch
6 лет назад
Katarina_B
Екатерина 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад
$180
5 дней
Escrow
Спасибо Евгению за работу. Очень внимательный и надежный исполнитель. Сроки соблюдены, ответы на все вопросы получены очень быстро, правки минимальные и были выпонлнены буквально за 5 минут. Однозначно рекомендую.
Спасибо за качественное сотрудничество! Обращайтесь еще)

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад

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