Адаптивная верстка+WP посадочной страницы (landing page)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок181 просмотр

Интересует примерная стоимость и сроки за такую работу (точный макет пришлю кандидату):    

Нужна верстка лендинга на 12 экранов. Есть опрос из 5 вопросов, карта. В остальном всё довольно стандартно. Адаптивных макетов нет, поэтому сам адаптив на ваше усмотрение. Ещё будет небольшая страница "Спасибо": заголовок, ссылка на главную, фоновая картинка.     

Требования:      

- минимум 80 баллов по Google Pagespeed Insights  

- заголовки h1, h2, h3 и т.п.      

- соблюдать вложенность html тегов (логическая верстка).      

- осознанные названия тегов 

- в заявках, которые должны приходить на почту, нужно указать с какой формы она отправлена. Если с товара, то с какого.   

- заявки должны приходить на указанные почтовые ящики (два)    

- установить сверстанный лендинг на WordPress с возможностью редактирования контента каждого экрана.

HTMLWordPress
6 лет назад
amog1
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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