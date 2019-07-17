Есть верстка уже готового плеера. Нужно сделать из него "конструктор", тоесть чтоб можно было в плеере менять цвета (фон,надписей, кнопок и тд), а также регулировать другие настройки (убрать | добавить кнопку регулировки звука, включить / ...
Адаптивная верстка+WP посадочной страницы (landing page)
Интересует примерная стоимость и сроки за такую работу (точный макет пришлю кандидату):
Нужна верстка лендинга на 12 экранов. Есть опрос из 5 вопросов, карта. В остальном всё довольно стандартно. Адаптивных макетов нет, поэтому сам адаптив на ваше усмотрение. Ещё будет небольшая страница "Спасибо": заголовок, ссылка на главную, фоновая картинка.
Требования:
- минимум 80 баллов по Google Pagespeed Insights
- заголовки h1, h2, h3 и т.п.
- соблюдать вложенность html тегов (логическая верстка).
- осознанные названия тегов
- в заявках, которые должны приходить на почту, нужно указать с какой формы она отправлена. Если с товара, то с какого.
- заявки должны приходить на указанные почтовые ящики (два)
- установить сверстанный лендинг на WordPress с возможностью редактирования контента каждого экрана.
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