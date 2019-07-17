Адаптивная верстка+WP посадочной страницы (landing page)

Интересует примерная стоимость и сроки за такую работу (точный макет пришлю кандидату):

Нужна верстка лендинга на 12 экранов. Есть опрос из 5 вопросов, карта. В остальном всё довольно стандартно. Адаптивных макетов нет, поэтому сам адаптив на ваше усмотрение. Ещё будет небольшая страница "Спасибо": заголовок, ссылка на главную, фоновая картинка.

Требования:

- минимум 80 баллов по Google Pagespeed Insights

- заголовки h1, h2, h3 и т.п.

- соблюдать вложенность html тегов (логическая верстка).

- осознанные названия тегов

- в заявках, которые должны приходить на почту, нужно указать с какой формы она отправлена. Если с товара, то с какого.

- заявки должны приходить на указанные почтовые ящики (два)

- установить сверстанный лендинг на WordPress с возможностью редактирования контента каждого экрана.