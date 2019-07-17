Приветствую всех! Нужны правки на html сайтах, установка кода счетчиков, баннеров.
Правки в верстке шаблона Hostbill.
Правки в верстке шаблона Hostbill.
- Правки в личном кабинете и в оформление заказа. пример 1 , пример 2 , пример 3 .
- Мелкие правки в графике, замена текстов и тд.
Заявки фрилансеров
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