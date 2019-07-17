Правки в верстке шаблона Hostbill.

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Закрыт2 заявки164 просмотра

Правки в верстке шаблона Hostbill.

- Правки в личном кабинете и в оформление заказа. пример 1 , пример 2 , пример 3 .

- Мелкие правки в графике, замена текстов и тд. 

Сам шаблон.

6 лет назад
Maulnet
33 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров