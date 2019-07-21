Приветствую всех! Нужны правки на html сайтах, установка кода счетчиков, баннеров.
Требуется сделать сайт компании на WordPress по готовому дизайну
Нужно сверстать адаптивно для мобильных и планшетов, посадить и настроить на WordPress готовый дизайн в PSD
Настроить формы обратной связи.
PSD вышлю исполнителю.
Заявки без указанного бюджета и сроков не рассматриваю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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