Требуется сделать сайт компании на WordPress по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка266 просмотров

Нужно сверстать адаптивно для мобильных и планшетов, посадить и настроить на WordPress готовый дизайн в PSD

Настроить формы обратной связи.

PSD вышлю исполнителю.

Заявки без указанного бюджета и сроков не рассматриваю

WordPress
6 лет назад
agniya-andre
44 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vitalik-it
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$250
5 дней
Escrow
Виталий отличный исполнитель. Все сделано четко, аккуратно и в срок. На выходе мы получили - отличный красивый сайт. Всем рекомендую)))
Четкое ТЗ, Оплата в срок. Рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

vitalik-it
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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