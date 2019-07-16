Создать сайт

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Завершен15 заявок166 просмотров

Нужно сверстать сайт уже по готовому макету PSD.

P.S отправлю макет исполнителю.

6 лет назад
Gallcalo1972
Валерий 
53 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AleGor19
Алексей 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
В начале были вопросы по макету, но потом всё уладили!

Заявки фрилансеров

AleGor19
Алексей 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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