Сделать слайдер сайта адаптивным

$1
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка145 просмотров

Необходимо сделать слайдер сайта  https://cadex.kz/ адаптивным для просмотра на смартфоне

6 лет назад
guest_15568638313157
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ibragim24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Огромное спасибо, благодарен за работу, сделал в кратчайшие сроки. Исправил все замечания по заказу. Рекомендую данного фрилансера всем.
Четкое поставление задачи, своевременная оплата, постоянная связь. С заказчиком приятно сотрудничать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ibragim24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад