Внести правки на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок302 просмотра

Нужно внести правки на сайт.

Здесь подробнее https://docs.google.com/document/d/1sMlCduD_k57Bs58bdUbVDaiPQMKJrt1JP1YASfRnJYw/edit

Список технологий, которыми должен владеть кандидат: 

- HTML, CSS - продвинутый уровень. 

- Знакомство со Stylus или другими CSS-препроцессорами. 

- Python/Django - самый базовый уровень (умение запустить существующий проект и править верстку) 

- Знание Git

CSSDjangoGitHTMLPython
6 лет назад
fun_duk
Денис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ibragim24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Рекомендую к сотрудничеству. Ответственно подходит к делу, на связи, проявляет инициативу и делает все без вопросов)
Все понравилось, своевременная выплата. Спасибо, обращайтесь!

Заявки фрилансеров

Ibragim24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад

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