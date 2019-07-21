Мобильная вестка страницы под Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок292 просмотра

Верстку нужно сделать в текущем шаблоне Wordpress. По-сути это доработка мобильной версии текущего шаблона.

Для страниц постов нужно реализовать мобильную версию (для экранов шириной 320) в обновленном дизайне. Макет нарисован для страницы  https://tinyurl.com/y6g575b7  и успешно выполненым проектом будет когда даная страницы будет выглядеть как на макете.

Макет страницы в новом дизайне и другие необходимые файлы прикрепляю к проекту (обратите внимание на файл gui). Сверстать нужно с минимальным использованием javascript и максимальным использованием возможностей css

В заявке указывайте достаточно ли psd макета  (обязательно отпишите чтобы я понимал что Вы смотрели задание)

Основные доработки перечислены в https://docs.google.com/document/d/1wXYJWKq-Y_qQxHQBWqd6EDuhY7nn_1eDOMCL6hCjitw/edit 

CSSJavaScriptWordPress
6 лет назад
Gavich
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

andrei_kinder
Андрей 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$80
4 дня
Escrow
Андрей настоящий профессионал, сделал и внедрил на wordpress сложную верстку, с которой до этого не справились два фрилансера. Приступил к работе сразу, каждый день показывал прогресс по задаче и всегда был на связи. С удовольствием буду работать еще.
Всем рекомендую. Всегда на связи. Оплатил сразу же.

Заявки фрилансеров

andrei_kinder
Андрей 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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