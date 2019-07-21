Мобильная вестка страницы под Wordpress

Верстку нужно сделать в текущем шаблоне Wordpress. По-сути это доработка мобильной версии текущего шаблона.

Для страниц постов нужно реализовать мобильную версию (для экранов шириной 320) в обновленном дизайне. Макет нарисован для страницы https://tinyurl.com/y6g575b7 и успешно выполненым проектом будет когда даная страницы будет выглядеть как на макете.

Макет страницы в новом дизайне и другие необходимые файлы прикрепляю к проекту (обратите внимание на файл gui). Сверстать нужно с минимальным использованием javascript и максимальным использованием возможностей css

В заявке указывайте достаточно ли psd макета (обязательно отпишите чтобы я понимал что Вы смотрели задание)

Основные доработки перечислены в https://docs.google.com/document/d/1wXYJWKq-Y_qQxHQBWqd6EDuhY7nn_1eDOMCL6hCjitw/edit