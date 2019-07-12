Адаптивная верстка PSD-макетов

Требуется адаптивно сверстать имеющиеся PSD-макеты на Bootstrap v4.3.1 . Блоки на главной располагаются строго в 1 экран и при скроллинге должно перелистывать к следующему блоку, на примере: https://bit.ly/2xOga73.

Внутренние страницы, а именно их контентная часть оформляются классически, без 1 блок = 1 экран, но боковое меню всегда остается фиксированным на весь экран.

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