Адаптивная верстка PSD-макетов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка543 просмотра

Требуется адаптивно сверстать имеющиеся PSD-макеты на Bootstrap v4.3.1. Блоки на главной располагаются строго в 1 экран и при скроллинге должно перелистывать к следующему блоку, на примере: https://bit.ly/2xOga73.

Внутренние страницы, а именно их контентная часть оформляются классически, без 1 блок = 1 экран, но боковое меню всегда остается фиксированным на весь экран.

Шрифты

Важно

  • Стили Bootstrap и дизайна должны быть в разных файлах .CSS
  • Максимально соблюдение интервалов, размеров и тп.
BootstrapCSS
6 лет назад
IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vmanohin
Виталий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$150
5 дней
Escrow
Крайне не рекомендую связываться с данным исполнителем. Срок указанный в заявке полностью нарушен. Постоянно обещает скинуть результаты работы завтра, по факту ничего нет. Прошло более 10 дней, указано 4 дня в заявке + 1 день был добавлен в связи с его обещанием. Просмотрев страницу Виталия еще раз, а именно последние отзывы становится все понятным. Человек берет кучу заказов одновременно и не в состоянии их выполнить в указанный срок, еще и обманывает. Думаю этот печальный опыт сотрудничества, даст повод задуматься другим заказчикам при выборе исполнителя.

Заявки фрилансеров

vmanohin
Виталий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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