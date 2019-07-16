W3C валидация сайта на Xenforo 2.1

Есть готовый сайт с лендингами типа вот этого https://fonteaqua.ru/brands/lifeline/. Сайт на Битриксе. К нему нужно доверстать макет лендинга (см прилагающийся файл). Все есть по слоям. Нужно добавить красивых эффектов к фону и текстам как на лендинге ...