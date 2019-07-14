Требуется выполнить верстку из PSD Макет прилагаю. Верстаем на от максимума до 320px, верстка резиновая (адаптивная), кросбраузерная, важно качество. Важно, все менюшки и слайдеры должны работать, ...
Сверстать 1 элемент
Сверстать 1 элемент - http://prntscr.com/oe0zes на уже развернутом сайте. Есть макет (html+css) с Axure, собственно оттуда и сделан скрин.
Сайт в адаптиве, поэтому блок и в адаптиве поправить.
Ваша стоимость. Оплата в Webmoney.
Антибот: 3+13=?
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