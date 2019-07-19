Есть готовый сайт с лендингами типа вот этого https://fonteaqua.ru/brands/lifeline/. Сайт на Битриксе. К нему нужно доверстать макет лендинга (см прилагающийся файл). Все есть по слоям. Нужно добавить красивых эффектов к фону и текстам как на лендинге ...
Требуется выполнить верстку из PSD
Требуется выполнить верстку из PSD
Макет прилагаю.
Верстаем на от максимума до 320px, верстка резиновая (адаптивная), кросбраузерная, важно качество.
Важно, все менюшки и слайдеры должны работать, ховеры анимированные, все кнопки имеют ховер состояния и должны быть живыми.
Верстать максимально приближенно к макету.
На выходе чистый CSS, JS, HTML (без хипстерства типа lsas и тд) по коду комментарии, код красивый и читабельный
Детали претенденту в личку
Выбранный исполнитель
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