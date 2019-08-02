Frontend разработчик

Сайт http://vishka78.ru/ он на Тильде нужно его сверстать на html/css/js Не скопировать говнокод Тильды, а чистенько, аккуратно сверстать с адаптивом без фреймворков можно на flex-ах. Там есть всплывающие формы, с PopUp заморачиваться не нужно, ...