Добрый день! Нужен исполнитель для верстки лендинга. Макет: https://drive.google.com/open?id=1dDWDx_oD65qg8n6kGvGyKT4hAgR9c9v_ ТЗ по проекту: https://drive.google.com/open?id=1pWFme04jFydpCbfaFlAR_UfCX8qW00tS Адаптивность верстальщик делает самостоятельно, без макета. Срок - 3 дня. Исходник дизайна ...
Frontend разработчик
Ищем фронт энд разработчика для доработки нескольких проектов. В ваших предложениях просьба указывать часовой рейт.Знания: HTML5, CSS3, JS, Gulp, PugОпыт работы с Git.СSS анимация.
Выбранный исполнитель
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