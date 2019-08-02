Frontend разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок247 просмотров

Ищем фронт энд разработчика для доработки нескольких проектов. В ваших предложениях просьба указывать часовой рейт.Знания: HTML5, CSS3, JS, Gulp, PugОпыт работы с Git.СSS анимация.

HTMLJavaScriptGulp
6 лет назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$150
4 дня
Escrow
Все отлично
Спасибо за работу, четко поставленная задача, своевременная оплата, все отлично.

Заявки фрилансеров

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка

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