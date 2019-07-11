Есть демо шаблона, нужно сверстать под WP + внести доработки. Укажите цену, за верстку дизайна сайта, как есть, только главную страницу http://autorepair.dzen-design.ru Шапка с выползающим меню https://yadi.sk/i/vQmzQoFWGSk-DQ Ниже будет аналогичная форма https://yadi.sk/i/LBdp2ZRd5ohNAA Контент https://yadi.sk/i/6-wgieUcIqJlEw Блок ...
Доработка макета
Здравствуйте.
Есть рабочая страница.
Есть новый psd макет ее.
Необходимо заверстать, используя имеющиеся стили и создавая новые по необходимости.
Работа для тех кто не гнушается чужого кода и доработок.
Отверстать с нуля весь сайт - не предлагать.
Всем спасибо.
Заявки фрилансеров
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