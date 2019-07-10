Доработка HTML лендинга

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки293 просмотра

Требуется реализовать ряд доработок

Добавить статик цену,

Исправить отступы 

Подправить слайдер 

и несколько других

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Оплата по часовой 

Знание HTML, CSS, JS год минимум

 

CSSHTMLJavaScript
6 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров